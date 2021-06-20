بدء انتخابات نقابة الممرضات والممرضين

بدأت قبل ظهر اليوم انتخابات نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في بيت الطبيب – التحويطة، لاختيار نقيب و7 أعضاء لمجلس النقابة وعضو للمجلس التأديبي و4 أعضاء للجنة صندوق التقاعد.

يتنافس على مركز النقيب كل من ريما إميل ساسين واحمد حيدر الطسة. ويتنافس 17 مرشحا على المقاعد ال7 التي تشكل مجلس النقابة و3 مرشحين لعضو مجلس التأديب، و6 مرشحين على 4 مقاعد لصندوق التقاعد. ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الشطب 17408 منتسبين.

واستهلت الانتخابات بجمعية عمومية برئاسة النقيبة السابقة ميرنا ضومط وأعضاء مجلس النقابة ومحاميها لعرض انجازات مجلس النقابة السابق والموازنة والتعريف عن المرشحين.

بعدها بوشرت عملية الاقتراع عند الحادية عشرة والنصف حيث سجل حضور مكثف للمقترعين، وتستمر حتى الخامسة من بعد الظهر موعد إغلاق الصناديق.

ساسين

واعلنت المرشحة ساسين في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” أنها مرشحة مستقلة لمنصب نقيب وهي عميدة كلية التمريض في الجامعة اليسوعية وعلى مسافة واحدة من الجميع . وقالت: “انا اشجع الطاقات الكفوءة من مختلف المناطق لانها تحمل صوت وهموم كل الممرضين والممرضات في لبنان، فأهلا وسهلا بالجميع وانا مستعدة للتعاون معم وشعاري هو بالتعاون والتواصل نطور المهنة”.

الطسة

أما المرشح الطسة فقال: “نحن شعارنا معا لنقابة قوية لا ترتهن لاحزاب ولا لمؤسسات إستشفائية، ولنقابة مدنية مستقلة، ولنا الشرف بأن تكون الاحزاب انسحبت من دعمنا، نحن مستمرون بمعركتنا وندعو لانتخاب البرنامج وليس الاشخاص، وكفى وضع يد السياسيين والمؤسسات الاستشفائية على النقابة”.