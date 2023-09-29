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بدء انتشار القوة الفلسطينية المشتركة داخل عين الحلوة

منذ 41 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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بدأت القوة الفلسطينية المشتركة تنفيذ انتشارها في حي التعمير داخل مُخيّم عين الحلوة، وسط أجواء ايجابية يرافقها ويواكبها في عملية الانتشار أعضاء القيادة السياسية الفلسطينية الموحّدة والقائد الأمني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث سيتم الدخول الى تجمّع المدارس من أجل إخلائها.

وفي إطار مقررات اجتماع “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” لأجل اعادة الحياة الى طبيعتها داخل مخيم عين الحلوة وطمأنة الاهالي بالعودة الى منازلهم، تستكمل القوة الفلسطينية المشتركة والمؤلفة من القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية كافة، اليوم الجمعة 29\9\2023 انتشارها في مخيم عين الحلوة، وذلك عند مداخل تجمع المدارس ما بين بستان القدس وحي الطوارىء وتعمير عين الحلوة التحتاني ليتم اخلاءها تماما من مسلحي طرفي النزاع “حركة فتح وتجمع الشباب المسلم”.

وذلك تمهيدا لتسليمها لادارة الاونروا التي بدورها ستقوم بعملية مسح للاضرار ومن بعدها تقرر توقيت انطلاق العام الدراسي الذي تم تأجيله في مدارس المخيم الثمانية بسبب الاشتباكات الاخيرة التي شهدها.

وتأتي خطوة اخلاء المدارس من المسلحين ضمن سلسلة الخطوات التي تم التوافق عليها في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتبقى خطوة تسليم المطلوبين قيد المتابعة.

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