انعقاد مجلس الوزراء… عون وميقاتي: لإصلاحات اقتصادية تنتشل اللبنانيين من ضائقتهم

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها.

كلام عون جاء خلال مستهل جلسة الوزراء التي يترأسها في بعبدا لاستكمال ملف الموازنة حيث طالب عون مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار كما طالب بمتابعة برامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى ضرورة متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية.

الى ذلك، رأى عون أن خطة التعافي المالي والاقتصادي يجب ان تتضمن تحديد الخسائر وكيفية توزيعها وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.

بدوره شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمرّ به راهناً، مشيرا الى ان الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية.

وبعد الانتهاء من ملف الموازنة، أفاد ميقاتي بأنه سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.