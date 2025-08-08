الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
بدء تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا المتضررة من القصف

منذ 45 دقيقة
دمار كبير في معبر العريضة الحدودي جراء الغارات الاسرائيلية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، بدء أعمال تأهيل المعابر الحدودية التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ثلاثة جسور تربط لبنان بسوريا في محافظة عكار، وهي: معبر العريضة، ومعبر السبع قمار (القبيعة – وادي خالد)، ومعبر العبودية.

وقد باشرت الفرق الفنية في الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إنشاء معابر موقتة لضمان استمرارية حركة العبور وتأمين التواصل بين الجانبين اللبناني والسوري.

• في معبر العريضة، تم إنجاز المعبر الموقت وإعادة فتحه أمام الحركة.
• في معبر السبع قمار (القبيعة – وادي خالد)، تجري حاليا أعمال الترميم الموقت لتأمين العبور الى حين إنجاز الحل الدائم.
• في معبر العبودية، ستبدأ قريبا أعمال إنشاء معبر موقت لتأمينه بالسرعة الممكنة.

وأكدت الوزارة “أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حلول مرحلية، ريثما يتم الانتهاء من الدراسات الهندسية الشاملة التي تنفّذها الوزارة بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، تمهيدا لإعادة بناء الجسور الثلاثة بالمعايير والمواصفات التي كانت قائمة قبل القصف”.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمتابعة هذا الملف حتى إعادة المعابر إلى حالتها الطبيعية، بما يضمن انسيابية الحركة الحدودية.

