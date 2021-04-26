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بدء حملة التلقيح في السجون

26 - أبريل - 2021
سجن رومية

سجن رومية

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أعلنت مؤسسة الوليد للانسانية، في بيان، انه “بعد الاعلان عن حملة تلقيح السجناء والعناصر الامنية والجهاز الطبي المنوط بهم، وذلك بدعم من المؤسسة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأت اليوم حملة التلقيح في سجن رومية المركزي تجنبا لانتقال الوباء الى داخل السجون.

أشرف على هذه العملية المسؤول عن ملف السجون العميد فارس فارس الذي توجه بالشكر من مؤسسة الوليد للانسانية ووزارة الداخلية والبلديات وعدد من الجهات التي كانت حاضرة خلال عملية التلقيح ومنها جمعية الصليب الاحمر اللبناني واطباء بلا حدود وفريق السجون الطبي.كما أعلن ان الحملة ستنتقل غدا الى سجن القبة في طرابلس ومن ثم الى سجن زحلة”.

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