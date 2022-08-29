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بدء رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 10:21 صباحًا
مكبات النفايات

مكبات النفايات

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بدأت صباح اليوم الإثنين 29/8/2022 عملية رفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي، بعد اتصالات أجراها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مساء امس، مع المعنيين بموضوع رفع النفايات، وأثمرت قراراً بإعادة فتح مطمر الجديدة، حيث اوعز رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتأمين حماية امنية للشركة المتعهدة وللمطمر من قبل المديرية العامة لامن الدولة.

وتترافق عملية رفع النفايات مع اجتماع يُعقد عند العاشرة صباحاً في مقر بلدية بيروت، في حضور اتحادات بلديات المتن وكسروان وممثلين عن القوى الأمنية ومجلس الإنماء والاعمار والمتعهدين لوضع حل دائم لحفظ امن المطمر.

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