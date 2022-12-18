بدء عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا ‏

بدأت اليوم الأحد 18/12/2022 عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا بحضور عناصر من قوات اليونيفيل ومن مديرية مخابرات الجيش مع انتشار كثيف للجيش.
يذكر أنه قُتل عنصر من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء “حادثة” وقعت خارج منطقة عملياتها في جنوب البلاد.
وأعلنت القوة الدولية في بيان أنه “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.
والضحايا هم من الكتيبة الإيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كوفني.