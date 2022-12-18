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بدء عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا ‏

منذ ساعة واحدة
مستشفى حمود في صيدا

مستشفى حمود في صيدا

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بدأت اليوم الأحد 18/12/2022 عملية تسليم جثمان الجندي الإيرلندي في مستشفى حمود في صيدا بحضور عناصر من قوات ‏اليونيفيل ومن مديرية مخابرات ‏الجيش مع انتشار كثيف للجيش.‏

يذكر أنه قُتل عنصر من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء “حادثة” وقعت خارج منطقة ‏عملياتها في جنوب البلاد.‏

وأعلنت القوة الدولية في بيان أنه “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج ‏منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.‏

والضحايا هم من الكتيبة الإيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كوفني.‏

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