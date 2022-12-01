بداية كانون خريفيّة.. والأمطار "راجعة"

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا إجمالاً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكّل ضباب محلي في الفترتين الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون أول بين 13 و21 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا إجمالاً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي في الفترتين الصباحية والمسائية.

السبت: غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع احتمال بعض الأمطار المحلية جنوباً.

– الحرارة على الساحل من 17 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 12 درجة، في الداخل من 10 إلى 14 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,25.

– ساعة غروب الشمس: 16,29.