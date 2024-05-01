بدر عن حريق بشارة الخوري: محافظ بيروت مسؤول عن السلامة العامة

أسف النائب نبيل بدر، لضحايا حريق بشارة الخوري، وقال في بيان: “إن الكارثة الأليمة التي وقعت أمس في مطعم PIZZA SECRET في بيروت والتي راح ضحيتها شباب في ربيع أعمارهم، يدفعنا للتساؤل عن دور بلدية بيروت ومحافظها مروان عبود، وما إذا كانوا يقومون بدورهم وواجباتهم أم أن وجودهم في مراكزهم هو فقط للوجاهة وحضور المآدب والمناسبات الاجتماعية؟، ولأن محافظ بيروت هو السلطة التنفيذية في العاصمة، فهو مسؤول عن السلامة العامة والأمن والنظام العام في المدينة، والأجهزة التي تقوم بأعمال الرقابة على المؤسسات تخضع لسلطته، فلا يمكنه عند وقوع أي حادثة أن يسارع إلى التنصل من مسؤولياته تارة بالبكاء وتارة أخرى برمي المسؤولية على الآخرين”.

ولفت الى أن “المطاعم هي مؤسسات تتوخى الربح، ومن مسؤولياتها تطبيق شروط السلامة العامة لكنها ايضاً تخضع لرقابة أجهزة بلدية بيروت، وإن إهمال اصحاب المطاعم لا يرفع المسؤولية عن أجهزة البلدية والمحافظ الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه الأجهزة. وبناءً على ما تقدم، نطلب من معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي إيلاء ملف بلدية بيروت ومحافظتها الاهتمام اللازم لتفعيل الدور الرقابي، علنا نعيد بيروت كما يستحقها ابناؤها”.