بدر: لا حل إلا بالاتفاق فيما بيننا‏ والكتل التي تصوت بورقة بيضاء تهرب

كشف النائب نبيل بدر أنه عندما قررت كتلة الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي تسمية النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، تمّ ذلك من دون التشاور والمراجعة مع الائتلاف النيابي المستقل، وقال:”لم نشارك بالقرار بل أعلمونا به”.
ورأى بدر، في حديث عبر الـLBCI، أن الكتل النيابية التي أسمت معوض كان هدفها إعطاء فرصة لهذا الاسم ورؤية إذا سيكون توافقيا لجميع المعارضة، لكن هذا الخيار لم يصل حتى الآن إلى اللحظة المرجوّة.
هذا في الشكل، اما في المضمون، فأشار إلى أنه بدل الذهاب لاسم معوض، كان يجب اختيار اسم أقلّ حدّة، وشخص يتواصل عن قرب مع جميع النواب.
واعتبر بدر في المقابل، أن الكتل التي تصوّت بورقة بيضاء تهرب من خلالها، إذا إنها لم تتفق حتى اليوم على اسم لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، رأى النائب بدر أن مواصفات الرئيس التي قدّمها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تنطبق على الكثير من الاشخاص، لافتا إلى أن حزب الله ليس متمسكا فقط باسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وذلك بعد ما حصل في عهد الرئيس ميشال عون.
ووضع بدر البلد أمام خيارين، الاول الفراغ، أما الثاني فهو تسمية قائد الجيش جوزيف عون لتولي منصب الرئاسة الاولى لانه مقبول من الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية والعربية، كما انه يصلح لأن يكون اسما توافقيا.
وشدد بدر على أنه على الكتل النيابية التي أسمت معوض أن تقرر اسما آخرا بالتشاور معنا، معتبرا أنه بهذه الطرقة ممكن أن نجمع 60 صوتا أو أكثر.
وأكد أن لا حل إلا في الاتفاق فيما بيننا بشرط أن تكون الظروف ناضجة لاستقبال هذا الحل بعيدا عن تمسك كل فريق بمرشحه، كما بعيدا عن التمترس.