بدر: هل يجوز أن نقابل "الخطأ السلطوي" بـ"حشد طائفي"؟

أشار النائب نبيل بدر في بيان، إلى أنّ “الفعل المستغرب هو القرار المتخذ في ما يتعلق بـ”التوقيت”، والذي تمّ بخفة وقلة مسؤولية تعكس التخبط الذي يخيّم على الدولة ومسؤوليها، ولعلّ ما وصلت إليه بلادنا سببه هكذا قرارات اتخذت بالطريقة العشوائية نفسها”.

بدر أضاف: “أما ردة الفعل فهي مستغربة أكثر، بل مستنكرة، فكيف يمكن لهكذا قرار أن يأخذ البلاد إلى انقسام مسلم – مسيحي؟ وهل يجوز أن نقابل “الخطأ السلطوي” بـ”حشد طائفي” يضع البلاد على صفيح ساخن من الفتنة.

وتابع: “إنّ الرعونة في اتخاذ القرارات الهامة وحفلات الجنون “الطائفية” التي نشاهدها في البيانات السياسية الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنّ في لبنان لم يعد هناك من رجال دولة ولا حتى ما يسمى بالرجل المسؤول”.