السبت 3 رمضان 1444 ﻫ - 25 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدر: هل يجوز أن نقابل "الخطأ السلطوي" بـ"حشد طائفي"؟

منذ 54 دقيقة
نبيل بدر

نبيل بدر

A A A
طباعة المقال

أشار النائب نبيل بدر في بيان، إلى أنّ “الفعل المستغرب هو القرار المتخذ في ما يتعلق بـ”التوقيت”، والذي تمّ بخفة وقلة مسؤولية تعكس التخبط الذي يخيّم على الدولة ومسؤوليها، ولعلّ ما وصلت إليه بلادنا سببه هكذا قرارات اتخذت بالطريقة العشوائية نفسها”.

بدر أضاف: “أما ردة الفعل فهي مستغربة أكثر، بل مستنكرة، فكيف يمكن لهكذا قرار أن يأخذ البلاد إلى انقسام مسلم – مسيحي؟ وهل يجوز أن نقابل “الخطأ السلطوي” بـ”حشد طائفي” يضع البلاد على صفيح ساخن من الفتنة.

وتابع: “إنّ الرعونة في اتخاذ القرارات الهامة وحفلات الجنون “الطائفية” التي نشاهدها في البيانات السياسية الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنّ في لبنان لم يعد هناك من رجال دولة ولا حتى ما يسمى بالرجل المسؤول”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة المسيحية
    "الجبهة المسيحية": لعدم تطبيق القرارات الخنفشارية التي تُعمّق عزلة لبنان
    مدرسة - تعبيرية
    اتّحادات لجان الأهل: لاتّخاذ قرار واضح بالتزام "التوقيت العالمي"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي عن "التّوقيت الصّيفي": الحملة مستغربة.. وما اتُّخذ قد اتُّخذ!

    الأكثر قراءة

    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
    جثة (تعبيرية)
    سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
    اليسا وزياد برجي
    هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"