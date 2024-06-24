بديع قرحاني: اي حرب مفتوحة من قبل اسرائيل ستهدد الوضع الداخلي في لبنان

في مداخلة عبر قناة “الحدث” قال الصحافي بديع قرحاني وهو متخصص في شؤون الارهاب، ان اي حرب مفتوحة من قبل اسرائيل على لبنان فانها ستهدد الوضع الداخلي برمته في لبنان والذي هو في الاساس يعتبر هشا، وذلك وسط انقسام حاد داخل الشارع اللبناني، واضاف ان هناك قوى كانت تحسب كمعارضة لحزب الله غيرت مواقفها، ومن ان الشارع اللبناني يستحق ان يتم قرائته من جديد، وتخوف قرحاني من ان اي حرب كبيرة بين اسرائيل وحزب الله، وتدخل الفصائل الموالية لايران في هذه الحرب، فان هناك خوف حقيقي على الوضع الداخلي في لبنان، مذكرا بالحرب الاهلية التي لا تريد اي من الدول المعنية بالملف اللبناني ان يعود لبنان اليها وعلى رأسهم فرنسا والدول الخليجية.

وحسب قرحاني ان التفاهم بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الاميركي اموس هوكشتين قد قطع شوطا كبيرا وسوف يترجم هذا الامر فور وقف اطلاق النار.

واخيرا ذكر بديع قرحاني بكلام وليد جنبلاط انه يتوجب على حزب الله وعلى اللبنانيين ان يختاروا اي لبنان يريدون هون كونغ او هانوي.