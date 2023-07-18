"بذلنا جهدًا كبيرًا".. ماذا قال بايدن عن لبنان بعد لقائه الرئيس الإسرائيليّ؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أننا “بذلنا جهدًا كبيرًا لحلّ النزاع بين إسرائيل ولبنان”.

وخلال لقائه نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، أكد بايدن أنّ “التزام واشنطن تجاه إسرائيل راسخ”.

بدوره، كشف الرئيس الإسرائيلي أنّه بحث مع بايدن قضايا عدة خلال اجتماعهما في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، ومن بينها التهديد النووي الإيراني والوضع الداخلي في إسرائيل.

وأضاف هرتسوغ بعد الاجتماع: “ناقشنا قضايا عديدة بما في ذلك التهديد النووي الإيراني… وبطبيعة الحال، ناقشنا أيضًا القضايا الداخلية في إسرائيل، ومدى أهميتها للعالم”.