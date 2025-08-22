الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
برئاسة سلام.. اجتماع تنسيقي في السراي للتداول بالعلاقات اللبنانية- السورية وسبل تعزيزها

منذ 23 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام خلال الاجتماع التنسيقي في السراي للتداول بالعلاقات اللبنانية- السورية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا تنسيقيا في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير العدل الأستاذ عادل نصار، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، للتداول في العلاقات اللبنانية – السورية من وجوهها كافة وسبل تعزيزها.

