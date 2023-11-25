برئاسة شارل عربيد.. لقاء بين "القوّات" و"التجدد للوطن"

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، حركة “التجدد للوطن” برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص.

عقب اللقاء، وضع عربيد الزيارة في إطار اطلاع جعجع على أجواء الورقة السياسيّة الأولى لـ”التجدد للوطن” التي تمثّل بداية تعاون دائم مع “القوّات” بغية الوصول إلى خطاب موحّد في لبنان وخصوصاً عند المسيحيين.

واذ أعلن عن نقاط مشتركة في الرؤية السياسيّة تجمع حزب “القوّات اللبنانيّة” و”الحركة”، أوضح عربيد أن الاجتماع تمحور حول مختلف التطورات السياسيّة والإقتصاديّة، ولا سيما أن الطرفين يحملان الهموم الإجتماعية والمعيشية والمالية.

كما أكد أن “اللقاءات ستبقى قائمة بين الفريقين وسيستمر التواصل من خلال النائب عقيص لما فيه مصلحة لبنان”.