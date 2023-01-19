"برامج الترصد الوبائي" محور مباحثات وزير الصحّة مع سفير النرويج

بحث وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، مع السفير النرويجي لدى لبنان مارتين إيترڤيك، يرافقه ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، في المشاريع المشتركة المتعلقة ببرامج الترصد الوبائي للاستجابة للطوارىء والأوبئة وصحة الأم والطفل.

إيترڤيك نوّه بـ “جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا واستجابتها السريعة لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان”، وقال: “يشكل خطر تفشي الأمراض المعدية في لبنان مصدر قلق كبير، ويُسعدنا أن وزير الصحة يبحث عن سبل ليكون النظام الصحي أكثر استعداداً لمواجهة تفشي الامراض المعدية المستجدة أو العائدة للظهور”.

أضاف: “نتطلع إلى مواصلة دعم وزارة الصحة سوية مع منظمة الصحة العالمية”.

بدوره شرح أبو بكر أن “المشاريع المشتركة المتعلقة بتعزيز نظام الترصد الوبائي هي فرصة جيدة للتأكيد أن مراقبة الامراض المعدية ومكافحتها أولوية صحية”.

من جهته، قدّر أبيض “الشراكة مع المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي الذي يرزح تحت وطأة تحديات عديدة”، شارحًا “أن مشاريع تعزيز برامج الترصد الوبائي، والمراقبة الدورية للأمراض المعدية وغيرها، وتفعيل التشخيص المبكر وفقا لمعايير الجودة العالمية، هي حجر الاساس لبناء نظام صحي مستعد للاستجابة السريعة للطوارئ والأوبئة”.