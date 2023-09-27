الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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بعد حادثة التحرش.. بيان من أهالي برجا

منذ ساعة واحدة
بلدة برجا

بلدة برجا

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صدر عن أهالي بلدة برجا – إقليم الخروب بياناً، طالبوا فيه البلدية ومخاتيرها بـ “العمل سريعاً على تنظيم وجود الغرباء عن البلدة خصوصاً النازحين السوريين، مؤكدين على وجوب التشدّد في الإجراءات التي تحفظ أبناء البلدة ومصلحتهم وتحمي أبناءهم”.

ودعا البيان، “البلدية والقوى الأمنية إلى منع تجول النازحين السوريين بعد الساعة السادسة مساءً إلا بتصريح من البلدية”.

وأضاف، “نطالب أهالي البلدة جميعاً التعاون لناحية عدم تأجير المنازل عشوائياً مع التأكيد على ضرورة إيداع البلدية معلومات عن أي شخصٍ يستأجرُ منزلاً في البلدة”.

وتابع، “كذلك، يُرجى من البلدية ملاحقة كل شخص سوري يفتحُ متجراً في البلدية باعتبار أنّ النازحين باتوا يؤثرون سلباً على مصالح أبناء البلدة في قطاعات كثيرة”.

وشدّد، “على ضرورة قمع القيادة العشوائية للدراجات النارية والتي أصبحت تُشكل خطراً على أبناء البلدة وسائقي السيارات”.

وختم البيان، “كذلك، نطلب من أهالي البلدة والمخاتير التشدد وتنفيذ مراقبة شاملة على جميع النازحين في البلدة لأن الأمور لم تعد محمولة”.

يُذكر، أنه أثناء قيام مجموعة من الفتيان بممارسة تمارين في كرة القدم داخل ملعب في محلّة برجا، أقدم المدعو (ع. خ.) من التابعية السورية، على التحرش بقاصر.

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