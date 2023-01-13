برد وأمطار وثلوج.. طقس الـ weekend عاصف!

يؤثر على لبنان منخفض جوي، يتمركز جنوب غرب قبرص، ويستمر لغاية مساء الإثنين، يتخلله أمطارًا متقطعة تشتد من حين إلى آخر، كما تتدنى درجات الحرارة، وتتساقط الثلوج تحت عتبة الـ ١٦٠٠ متر، ومن المتوقع أن تتراكم ما بين ١٥ و ٢٥ سم على ١٨٠٠ متر.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: غير مستقر غائم مع أمطار غزيرة فجراً وصباحاً، وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠ متر. تصبح الأمطار متقطعة غير شاملة بعد الظهر ومساءً. الحرارة تتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا، وبين ١ و١٠ بقاعاً، وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الأحد: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة، بخاصة بعد الظهر، وثلوج على ١٦٠٠ متر. والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٠ بقاعاً، وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الإثنين: غير مستقر غائم مع أمطار متفرقة بخاصة بعد الظهر وثلوج على ١٥٠٠ متر. والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٠ بقاعاً، وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.