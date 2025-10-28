برعاية الرئيس عون.. لاوندس شارك في المؤتمر الإقليمي عن "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب"

شارك المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في افتتاح المؤتمر الإقليمي عن “التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب: التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، الذي عُقد في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأشارت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، إلى أن المؤتمر “تطرق إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، لا سيما الإرهاب السيبراني والبيولوجي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والمساعدة القضائية وتسليم المطلوبين، إضافة إلى تأكيد ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة وتجفيف بيئاتها الفكرية والاجتماعية”.

