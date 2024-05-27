برعاية بوشكيان.. لقاء عمل متخصص حول فرص الاستثمار في الجزائر تنظمه السفارة

تنظم سفارة الجزائر في لبنان، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وإتحاد الغرف للبنانية ورابطة اللبنانيين خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية، لقاء عمل موسع متخصص حول فرص الاستثمار في الجزائر في ضوء قانون الاستثمار الجديد، تحت شعار “نستثمر معا.. ننتج معا…نصدر معا”.

وسيتم خلال اللقاء تقديم عروض من قبل الوزارات والمؤسسات الجزائرية المعنية، عن الفرص الإستثمارية المجدية والواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، فضلا عن الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين والأسواق التي يمكن التصدير اليها.

وتفتتح أعمال اللقاء الساعة التاسعة والنصف من يوم الجمعة في 31 الحالي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.