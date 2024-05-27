الأثنين 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 27 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برعاية بوشكيان.. لقاء عمل متخصص حول فرص الاستثمار في الجزائر تنظمه السفارة

منذ 3 ساعات
سفارة دولة الجزائر في لبنان.

سفارة دولة الجزائر في لبنان.

A A A
طباعة المقال

تنظم سفارة الجزائر في لبنان، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وإتحاد الغرف للبنانية ورابطة اللبنانيين خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية، لقاء عمل موسع متخصص حول فرص الاستثمار في الجزائر في ضوء قانون الاستثمار الجديد، تحت شعار “نستثمر معا.. ننتج معا…نصدر معا”.

وسيتم خلال اللقاء تقديم عروض من قبل الوزارات والمؤسسات الجزائرية المعنية، عن الفرص الإستثمارية المجدية والواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، فضلا عن الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين والأسواق التي يمكن التصدير اليها.

وتفتتح أعمال اللقاء الساعة التاسعة والنصف من يوم الجمعة في 31 الحالي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش يعلن عن عمليتي دهم في منطقة صحراء الشويفات ومدينة بعلبك.. والسبب؟
    وزير الإقتصاد أمين سلام
    سلام: البنك الدولي كان صريحاً في لقائه معي وهناك تغيير في سياستهم
    مدير "مستشفى الشهيد صلاح غندور": ستبقى أبوابنا مفتوحة لنؤدي رسالتنا الانسانية

    الأكثر قراءة

    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
    مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
    احتراق دراجات نارية على طريق المطار
    فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
    إيلون ماسك
    إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!