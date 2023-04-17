برفقة البزري.. سفير أستراليا يجول في صيدا القديمة ويُثني على حركتها النشطة

لبى سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز، دعوة النائب عبد الرحمن البزري لزيارة مدينة صيدا القديمة وتفقد أسواقها ومرافقها السياحية وإرثها الثقافي وأنشطتها الرمضانية.

وخلال الجولة اطلع بارنز على مختلف الأنشطة والمرافق في المدينة، والتي تدار نتيجة لجهود مشتركة بين تجمع المؤسسات الأهلية والعديد من الجمعيات المدنية والخيرية في المدينة، بالتعاون مع لجنتي المدينة القديمة ولجنة صيدا مدينة رمضانية في بلدية صيدا.

وأبدى السفير بارنز إعجابه بالحركة النشطة في أسواق المدينة وفي مرافقها الرئيسة، معتبرًا أن “المبادرات المجتمعية في مدينة صيدا والتكافل الاجتماعي في ما بين مكوناتها تعتبران من العلامات التي تتميز بها المدينة”.

وكان لبارنز والبزري والوفد المرافق محطات عدة أهمها: ضهر المير، خان الافرنج، مركز كشافة المسلم، الحمام الجديد، حمام الشيخ ومتحف قصر دبانة حيث تُحيى أمسيات طربية وثقافية ودينية وساحة باب السراي إضافة للساحات الأخرى.