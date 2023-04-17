الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برفقة البزري.. سفير أستراليا يجول في صيدا القديمة ويُثني على حركتها النشطة

منذ 49 دقيقة
مدينة صيدا

مدينة صيدا

A A A
طباعة المقال

لبى سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز، دعوة النائب عبد الرحمن البزري لزيارة مدينة صيدا القديمة وتفقد أسواقها ومرافقها السياحية وإرثها الثقافي وأنشطتها الرمضانية.

وخلال الجولة اطلع بارنز على مختلف الأنشطة والمرافق في المدينة، والتي تدار نتيجة لجهود مشتركة بين تجمع المؤسسات الأهلية والعديد من الجمعيات المدنية والخيرية في المدينة، بالتعاون مع لجنتي المدينة القديمة ولجنة صيدا مدينة رمضانية في بلدية صيدا.

وأبدى السفير بارنز إعجابه بالحركة النشطة في أسواق المدينة وفي مرافقها الرئيسة، معتبرًا أن “المبادرات المجتمعية في مدينة صيدا والتكافل الاجتماعي في ما بين مكوناتها تعتبران من العلامات التي تتميز بها المدينة”.

وكان لبارنز والبزري والوفد المرافق محطات عدة أهمها: ضهر المير، خان الافرنج، مركز كشافة المسلم، الحمام الجديد، حمام الشيخ ومتحف قصر دبانة حيث تُحيى أمسيات طربية وثقافية ودينية وساحة باب السراي إضافة للساحات الأخرى.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى
    وزارة الثقافة ردًا على "مستشار معزول": فعلًا يللي استحوا ماتوا
    جبران باسيل
    باسيل: التيار يُضحّي للصالح العام.. و"أسهل شي مقاطعة الجلسة"
    محافظ بيروت مروان عبود
    محافظ بيروت خلال وقفة وطنيّة: اللبنانيّون متمسكون بحماية السلم الأهلي

    الأكثر قراءة

    هلال- تعبيرية
    الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    تحرّي الهلال - تعبيرية
    مصادفة لم تحدث منذ سنوات في عيد الفطر.. وظاهرة فلكيّة مميّزة بانتظارنا!
    حادث سير على أوتوستراد جونية - كسروان
    بالصوَر.. حادث سير مروّع على أوتوستراد جونية وسقوط قتيلين