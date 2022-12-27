الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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برفقة السفيرة الأميركيّة.. جولة لوزير الصحّة غدًا في عكار والشمال

منذ 40 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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من المرتقب أن يقوم وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بجولة في محافظتي عكار والشمال، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، وممثل منظمة اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر، يوم غد عند الساعة العاشرة صباحًا.

تبدأ الجولة بزيارة مستشفى حلبا الحكومي، يليها مؤتمر صحافي في حلبا الحكومي الساعة العاشرة والنصف، ثم يتوجّه الأبيض والسفيرة الأميركية والوفد المرافق إلى ببنين لافتتاح محطة تكرير المياه، والتي تم إنشاؤها بتمويل من الولايات المتحدة الأميركية.

بعدها، يتابع الأبيض جولته في طرابلس والتي ستشمل بلدية طرابلس – قصر نوفل حيث سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في مقر البلدية، ثم سيزور مركز الخدمات الاجتماعية، ثم بلدية الميناء حيث سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في مقر البلدية في ختام جولته الشمالية.

 

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