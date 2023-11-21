برقيات تهنئة بالاستقلال.. وبايدن لميقاتي: نواصل العمل لمنع توسّع رقعة الصراع

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن “أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع”.

وقال في برقية وجّهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال: “اسمحوا لي أن أرسل لكم، بالنيابة عن الشعب الأميركي، أطيب التمنيات في الذكرى الثمانين للاستقلال.

من خلال التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، تتسم العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبينا ولجميع الشعوب حول العالم.

ستواصل الولايات المتحدة الأميركية العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما أتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا وتكاملًا لشعوب المنطقة”.

ملك الأردن: كما تلقى رئيس الحكومة برقية تهنئة من ملك الأردن عبد الله الثاني، جاء فيها: “يسرّني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن أبعث إلى دولة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار”.

رئيس مصر: وتلقى رئيس الحكومة برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: “يطيب لي أن أبعث إلى سعادتكم ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني الشقيق، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لأعرب عن تقديرنا البالغ لعمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية والتي تعززها أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على دعمها الكامل لاستقلال لبنان الشقيق، والدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين شعبينا نحو آفاق أرحب في كل المجالات بما يعود بالنفع على بلدينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية.

كما تلقى رئيس الحكومة برقيات تهنئة من كل من رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، رئيس إيرلندا مايكل دانييل هيجينز، رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.

نشاط السراي: وكان رئيس الحكومة استقبل في السراي سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة.

واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واطلع منه على سير العمل في الهيئة ومدى جهوزيتها لاستقبال المراجعات والشكاوى وتأدية مهامها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عملها. وقد جدد ميقاتي دعم الهيئة في مهامها وفي المضي قدما في كل ما يسهل عملها.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.