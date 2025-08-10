الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
برقية تعزية من باراك إلى سلام: نقف إلى جانب لبنان وقواته المسلحة

منذ 7 دقائق
المبعوث الأمريكي توم باراك

المبعوث الأمريكي توم باراك (رويترز)

أرسل السفير الأميركي توم باراك برقية تعزية إلى رئيس الحكومة نواف سلام، بعد استشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني بانفجار في صور، أمس السبت.

وجاء في البرقية: “بالنيابة عن الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أود أن أنقل إليكم خالص تعازينا ومواساتنا العميقة لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الخسارة المأساوية لعدد من أفراد القوات المسلحة اللبنانية اليوم.

لقد كرّس هؤلاء الجنود الشجعان أنفسهم لحماية أمن لبنان واستقراره. وسيُخلَّد تفانيهم وتضحياتهم في الذاكرة، وتُكرَّم خدمتهم. كما نبعث بأمنياتنا بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في هذا الحادث.

في هذا الوقت العصيب، تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان وقواته المسلحة. أرجو أن تتقبلوا أحرّ التعازي وأصدق الأمنيات بأن تجد عائلات ورفاق الشهداء العزاء والقوة في الأيام المقبلة”.

