برقية تهنئة بالاستقلال من ترامب لعون

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون”.

وقال ترمب للرئيس عون: “إني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية”.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أنه “نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة “كورونا” واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.