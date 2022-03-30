برقية تهنئة من السيسي إلى بري بحلول رمضان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية: “إنه شهر رمضان المبارك قد اصطفاه الله من شهور العام، ففيه أنزل القرآن الكريم هدى للناس، وفيه نصر الله المؤمنين. وهو فرصة عظيمة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا اليوم الى التمسك بالقيم النبيلة بهذا الشهر الفضيل التي تحثنا على تعزيز أواصر الاخوة والتضامن من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرق لشعوب الأمتين العربية والاسلامية”.

وختم الرئيس السيسي برقية التهنئة: “أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، ولشعبينا الشقيقين ولجميع شعوب أمتنا العربية والاسلامية المزيد من التنمية والرقي والرخاء”.