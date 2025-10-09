برنامج لبناني ثوري يكتشف المياه الجوفية عبر الذكاء الاصطناعي

سجّل الدكتور ناجي كعدي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية/قسم الجغرافيا ابتكارًا أدبيًا وفنيًا (برنامج كمبيوتر) باسم WellCast GeoAI لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويهدف البرنامج إلى التفتيش عن المواقع التي تحتوي على المياه الجوفية وتحديد أفضل المناطق لحفر الآبار باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، مساهماً في تعزيز الاستدامة المائية.

وأشارت الجامعة اللبنانية إلى أن الدكتور كعدي سبق أن سجّل ابتكارًا علميًا آخر عبارة عن أداة رقمية لقياس مستوى الوعي والمعرفة لدى الأفراد والمجتمعات حول قضايا المياه، بهدف توجيه السياسات العامة والتربوية في هذا المجال الحيوي.