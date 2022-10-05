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برنامج "مكثّف" لعون في آخر أيام عهده

منذ 6 دقائق
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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تنكب دوائر قصر بعبدا على مهمة تحضير “جدول أعمال” رئيس الجمهورية “ميشال عون” في نهاية ولايته.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ “البرنامج الرسمي المكثّف للأسبوعين الأخيرين من ولاية عون أنجز ويتضمن لقاءات متنوعة، منها شعبية وأخرى محصورة بدوائر رئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري ولقاء مع الاعلاميين المعتمدين.

على أن تكون مراسم الوداع البروتوكولية في اليوم الأخير لعون في قصر بعبدا شبيهة بتلك المراسم التي تتبع عادةً في اليوم الأول لوصول رئيس الجمهورية إلى القصر.

في حين سيتولى “التيار الوطني الحر” تنظيم ترتيبات موازية لمواكبة خروج عون من بعبدا، وانتقاله إلى الرابية في الحادي والثلاثين من الجاري بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً.

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