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بريطانيا قلِقة من التصعيد على جبهة جنوب لبنان

منذ 6 دقائق
لبنان وبريطانيا

لبنان وبريطانيا

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال الاتصال أبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام باي اتصالات ومساعي لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان وتثبيت الهدوء والامن والاستقرار”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها على منصة “أكس”:

“وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تحدث مع رئيس وزراء لبنان، ليعرب عن قلقه بشأن تصعيد التوترات مع إسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحساب. ليعرب عن قلقه بشأن تصعيد التوترات مع إسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحساب. وأكد بوضوح على أن اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة أحد، مشددا على أن بريطانيا تريد أن تشهد حلا سلميا عن طريق التفاوض على تسوية”.

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