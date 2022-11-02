الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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بري أبرق الى الرئيس البرازيلي مهنئاً

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة إنتخابة رئيساً لجمهورية البرازيل ومما جاء في نص البرقية:

“يطيب لي بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب البرازيلي الشقيق بما مكنكم من الفوز بمنصب رئيس لجمهورية البرازيل الإتحادية، متمنياً لكم التوفيق في تحمل هذه المسؤولية والنجاح في مهامكم لقيادة البرازيل رئاسة وشعباً نحو المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء، كما إنتهزها مناسبة لتأكيد إستعدادنا الدائم ورغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات لاسيما في المجال التشريعي في سبيل تعميق روابط الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين وتمتين عرى الصداقة التي تجمع بلدينا لبنان والبرازيل”.

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