بري استقبل قائد "اليونيفيل" وسكاف: تشديد على التزام القرار 1701 وإجراء الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، ولا سيما الميدانية في منطقة عمل “اليونيفيل” جنوب نهر الليطاني، والمهام التي تنفذها القوة بالتنسيق مع الجيش اللبناني في إطار تطبيق القرار الأممي 1701.

ونوّه الرئيس بري بالدور الذي تؤديه قوات الطوارئ الدولية منذ انتشارها في الجنوب، وتقاسمها مع أبناء المنطقة معاناتهم وتضحياتهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيدًا في الوقت نفسه بالخدمات التي تقدمها “اليونيفيل” على مختلف المستويات رغم تقليص موازنتها.

وجدّد بري تمسك لبنان بالقرار 1701 ودعمه الكامل لتطبيقه، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها اليومية وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

كما استقبل بري النائب غسان سكاف، وجرى خلال اللقاء بحث في التطورات السياسية والشؤون التشريعية واستحقاق الانتخابات النيابية.

وقال سكاف بعد اللقاء: “تطرّقنا إلى مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتوقفنا عند قمة شرم الشيخ التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية. وعلى الرغم من غياب لبنان عن القمة، إلا أنه كان حاضرًا في خطاب الرئيس ترامب في الكنيست الذي أثنى فيه على جهود رئيس الجمهورية، ما يفرض علينا استثمار هذه اللحظة السياسية لصالح لبنان بدل التلهي بالخلافات الداخلية”.

وأضاف سكاف: “شدد الرئيس بري على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل ضمن المهل الدستورية، مع بحث إمكانية تأجيل محدود في حال اقتضت الظروف ذلك لتمكين المغتربين من المشاركة بالاقتراع”.

وكشف سكاف أنه طرح على الرئيس بري مشروع تحويل مطار رياق إلى مطار تجاري وعسكري مشترك، مشيرًا إلى أنه حصل على موافقة قيادة الجيش ورئيس الجمهورية، وسيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام لبحث الخطوات التنفيذية.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21 تشرين الأول 2025، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وذلك عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادتين 3 و19 من النظام الداخلي لمجلس النواب.