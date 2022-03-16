بري استقبل مستشارة بايدن وعرض مع المر ونجله آخر التطورات

في سلسلة لقاءات واجتماعات قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث استقبل مستشارة الرئيس الاميركي جو بايدن لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية الإميركية من أصول لبنانية سارة منقارة، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث تناول البحث شؤونا تشريعية متصلة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة .

وفي زيارة “عائلية” حسب ما أشار زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر في حضور نجله ميشال المر الذي وجه للرئيس بري دعوة للمشاركة في الجناز الذي سيقام عن راحة نائب رئيس مجلس الوزارء النائب الراحل ميشال المر، وكانت الزيارة أيضا مناسبة، تم خلالها عرض لآخر التطورات والاوضاع العامة والمستجدات السياسية .

المر بعد اللقاء أكد على ان :”الزيارة اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري عائلية لها هدفان ، اولا لدعوته للمشاركة في الجناز الذي سيقام عن راحة نفس دولة الرئيس الراحل ميشال المر في الثالث من نيسان المقبل وهو رحب بالدعوة نظرا للعلاقة التي كانت تربط الرئيس بري بالرئيس ميشال المر ، وهي علاقة مميزة وتاريخية. لذا عندما نزور الرئيس بري نزور أنفسنا ومنزلنا.

أضاف :” كما عرضنا خلال الزيارة الأوضاع العامة و إنتخابات المتن وهي أيضا للتعريف بميشال المر وهو يعرفه شخصيا لكن الزيارة لتعميق هذه المعرفة. كما أن العمل في الشأن العام هو إستمرارية وهذا أمر مهم”.