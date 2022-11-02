بري اعتذر عن عدم السير بالدعوة إلى الحوار

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي:

“بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس نبيه بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.

وكان دعا الرئيس نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 3\11\2022، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، التي أعلن أنه وجهها الى البرلمان لمحاولة سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبالتالي الرسالة كأنها لم تكن.