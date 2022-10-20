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بري: الأفضل أن تنتخبوا اليوم وإلا!

منذ 32 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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توّجه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس في ساحة النجمة للنواب بالقول: “الأفضل أن تنتخبوا اليوم والا سأدعوكم باستمرار”.

وأوضح بري ان رئيس الحكومة ليس نائباً ويمكنه عدم حضور جلسة انتخاب الرئيس.

وانعقدت جلسة الانتخاب الرئاسي الثالثة اليوم في ساحة النجمة، حيث فُقد النصاب في الدورة الثانية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في الدورة الأولى.

ونال ميشال معوّض 42 صوتاً، 55 ورقة بيضاء، و17 ورقة حملت إسم “لبنان الجديد” و4 أوراق ملغاة وورقة بإسم ميلاد أبو ملهب.

وحدّد بري موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية نهار الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول الحالي، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

وافتتح بري الجلسة في حضور 119 نواب، واعتذار النائبة سينتيا زرازير.

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