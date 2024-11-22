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بري: الإستقلال يُصنع ويُصان بالصمود والصبر والثبات وبالتضحيات

منذ 3 ساعات
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة العيد الـ 81 للاستقلال: “الإستقلال حزين هذا العام، لكنه يبقى تحدياً يومياً للجميع، عملاً وجهاداً من دون يأس صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحرا”.

أضاف: “الإستقلال يُصنع ويُصان بالصمود والصبر والثبات وبالتضحيات مهما غلت دفاعاً عن لبنان وهويته وثوابته”.

وختم: “الرحمة للشهداء ضباطاً ورتباء وجنودأ وعسكريين ومقاومين ومدنيين يعمدون الإستقلال بدمهم شهادة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وأطماعها وهمجيتها من أجل أن يبقى لبنان لكل ابنائه”.

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