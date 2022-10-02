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بري: الاقتراح الأميركي بشأن ترسيم الحدود يلبّي المطالب اللبنانية

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أشار رئيس مجلس النواب “نبيه بري” الاقتراح المكتوب من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الى أنه “مسودة اتفاق”.

وقال لصحيفة “الشرق الأوسط” بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأميركية “دوروثي شيا”، مكتبه: “إنها تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية”.

وعلمت “الشرق الأوسط” أن اللجنة المختصة، التي تضم نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطاً تقنياً من الجيش، سوف تجتمع خلال 24 ساعة لدرس ملاحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة.

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