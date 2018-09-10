بري: الامور مقفلة بالكامل!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انّ الامور مقفلة بالكامل، ولا شيء استجدّ على خط تأليف الحكومة على الاطلاق، وما يمكن قوله على هذا الصعيد هو: “انّ السلبية هي الحاكمة لكل وضع التأليف، فمن الواضح انّ الكل مسافرون”. ثم اضاف ممازحاً: “بَركي بيتّفقوا بَرّا”!

ورداً على سؤال قال بري، بحسب ما نقل عنه زواره لصحيفة “الجمهورية”: “هذا الاستنفار السياسي، والذي ترافق مع حالة كريهة هي إثارة الغرائز الطائفية، أمر يثير القلق، وهذا ما يدفعنا الى ان نحذّر ونؤكّد من جديد اننا يجب ان نتعلم من التجربة، فلطالما ناديتُ بأن نقرأ في كتاب واحد، هو كتاب المواطنية، التي مع الأسف هي مفقودة اليوم. الوصول الى هذه المواطنية والشعور بها، هو السبيل الأكيد لإطفاء الأزمة والخروج منها”.

المصدر صحيفة الجمهورية