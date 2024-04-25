بري التقى كتلة "الإعتدال".. الخير: مبادرتنا تقوم على عشرة نقاط تم تذليل ثمانية منها

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية، كتلة “الاعتدال الوطني”، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي.

وأطلع أعضاء “الكتلة” الرئيس بري على نتائج لقاءاتها مع الكتل النيابية في إطار مبادرتها الرئاسية.

وأشار النائب أحمد الخير في تصريح بعد اللقاء، الى أن “الكتلة وضعت رئيس المجلس في أجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على 10 نقاط تم تذليل ثمانية منها، فيما بقي هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما”.