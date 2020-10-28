استمع لاذاعتنا

بري: الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام

منذ 33 دقيقة
نبيه بري

نبيه بري

A A A
طباعة المقال

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً.

وجدد بري التأكيد اثناء استقباله وفدا طالبياً من جامعة القديس يوسف على ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة او نقصان.

وقال بري: “ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة”.

واكد أن لبنان لا يمكن ان يستمر اذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا الى انه “آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة”.

وأبدى بري خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.

واعتبر ان مسؤولية وقف التهريب مسؤولية الدولة وليست من مسؤولية المواطن.

وفي موضوع الاصلاح، أشار بري الى ان الاصلاح وانقاذ مالية لبنان مدخله الالزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز.

وأبدى رئيس المجلس تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً: “انا متفائل حول مستقبل لبنان لانه غني بطاقاته الانسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه”.

واضاف: “أنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة لكن المهم ان لا نيأس وان نبدأ بعملية الانقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين اصلاحية اقرها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

قصر بعبدا
بعبدا حذرة في تفاؤلها… وحكومة المحاصصة “العودة”
كورونا
كورونا
7 إصابات جديدة في كفرحتى
كورونا لبنان
كورونا
شفاء 10 مصابين من الفيروس في السكسكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

احلام
هجوم من أحلام ورجال أعمال إرماراتيين على راغب علامة
الفرد الرياشي
الفرد الرياشي: حزب الله ابدى استعداده امام الاميركيين للتنازل عن الصواريخ الدقيقة
نقص الحديد إلى أعراض يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك
إن شعرت بأي من هذه العوارض فاحذر.. جسدك يدق ناقوس الخطر