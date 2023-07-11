بري: الخلاف يجب أن لا يحجب الرؤيا حيال نوايا إسرائيل المبيتة ضد لبنان

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ 17 للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006، أنّ “الخلاف والاختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والاستحقاقات على أهميتها، تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لكنها بالتوازي يجب أن لا تحجب الرؤيا لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة ضد لبنان، انتهاكا يوميًا لسيادته جوًا وبحرًا وبرًا، وهذه المرة انطلاقًا من ضم قوات الاحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر واستمرار احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

بري أضاف: “وبعد سبعة عشر عامًا على تاريخ أرادته إسرائيل نقطة انكسار للبنان، فحوّله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين إلى نقطة تحول وانتصار، وأثبتوا عجز القوة الإسرائيلية على مدى 33 يومًا عن كسر إرادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة”.

وتابع: “مجددًا ودائمًا مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر، فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية إسرائيل وأطماعها ثباتًا ووحدة وطنية لا تقبل التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب إلى رأس الناقورة”.