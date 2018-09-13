أخبار لبنان

بري: الوضع غير مطمئن.. والحالة مقفلة على الآخر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعطيل المستمر، وما يرافقه من توترات وتشنجات وخطاب طائفي، قال عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري ، إنه “يقدّم صورة غير مطمئنة وتثير القلق وتسيء للبلد ولا تخدم الاستقرار، ولا يجوز ابداً ان تصل الامور الى هذا الحد”.

وفي توصيفه لوضح التأليف، قال بري لصحيفة “الجمهورية”: “الحالة مقفلة على الآخر، ولا يوجد اي تقدم ولو خطوة، ويبقى ان نأمل في ان تسير الامور في الاتجاه الصحيح”.

وكرّر قوله: “مشكلتنا التي جعلتنا نعاني، والتي هي السبب الاساس لمعاناة البلد هي انعدام المواطنية، فعندما نشعر بهذه المواطنية ونعرف معناها ينتهي كل شيء، ولا تبقى هناك مشكلة في هذا البلد”.

اضاف: “مع الأسف، المسبِّب الاساس لهذه المشكلة، هو الغرب الأميركي والأوروبي، الذي رسم الشرق على طريقته، وصاغ كيانات المنطقة بطريقة مفخخة في داخلها، بحيث منحها من حيث الشكل ما سمّاها ديموقراطيات، الّا انها في مضمونها ملغومة بالطائفية والمذهبية، ولبنان مثلاً، من هذه الكيانات، أوجدوا له دستوراً ونظاماً ديموقراطياً، لكنهم قبل ان يخرجوا منه فَخّخوه، وفرضوا ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا، ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس الحكومة سنيا، فأيّ معنى للديموقراطية هنا اذا كانت ركيزتها طائفية”.

وتابع: “منذ ذلك الحين أوجدوا هذه المشكلة الطائفية، ومع الأسف عندنا أرض خصبة لهذا الزرع، وأكاد اقول ان ليس في لبنان ديموقراطية سوى بالاسم. والآن أنظروا الى العراق حالياً، انهم يسعون الى إخضاعه لهذا النوع من الديموقراطية “المغمّسة”، ليس فقط بالطائفية، بل بالمذهبية الكريهة”.

 

المصدر صحيفة الجمهورية

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

ملف النفط البحري بين عون وبري و”حزب الله”!

أخبار لبنان

قاسم: عُقد الحكومة معروفة ومحصورة.. وعلى رأسها مشكلة تمثيل “القوات اللبنانية”!

أخبار لبنان

هل “يقطعها”عون مع الحريري ويوجه رسالة إلى مجلس النواب؟

أخبار لبنان

“المحكمة الدولية” وتشكيل الحكومة.. الخوف من مرحلة شبيهة بمطلع عام 2005

أخبار لبنان

عراجي: الحريري أبلغ المعنيين بأن لا حكومة من دون “القوات” و”الإشتراكي”

أخبار لبنان

باريس تتحرك لإحداث خرق في الجدار المسدود بعملية تشكيل الحكومة