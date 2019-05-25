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بري امام وفد من الكونغرس: لبنان لا يريد الحرب

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الظهر في عين التينة رئيس لجنة ‏الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق بحضور ‏رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات ‏الراهنة في لبنان والمنطقة. ‏

وأكد بري أنه ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان الذي استطاع أن ‏يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم. ‏

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وتطرق الحديث الى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد ‏بري أن لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر ‏والبحر. ‏

 

المصدر موقع القوات اللبنانية

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