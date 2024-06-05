بري بحث أزمة النازحين مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية السابق فارس بويز حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

كما إستقبل رئيس المجلس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حيث تم بحث المستجدات السياسية وشؤوناً تربوية.

وتابع الرئيس بري أيضاً الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وأزمة النازحين السوريين وذلك خلال لقائه نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق بحضور سفيرة الإتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.