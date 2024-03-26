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بري بحث مع البزري في المستجدات السياسية

منذ 8 دقائق

نبيه بري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.

واستقبل بري النائب عبد الرحمن البزري وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي مهنئا بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية. وجاء في البرقية:

“يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب السنغالي وانتخابكم رئيسا للجمهورية متمنين لكم النجاح والتوفيق في قيادة السنغال نحو المزيد من التقدم والإزدهار وللشعب السنغالي الأمن والإستقرار.

وننتهزها مناسبة، نؤكد من خلالها إستعدادنا للتعاون في مختلف المجالات لاسيما التشريعية منها لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين”.

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