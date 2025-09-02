بري بحث مع الكاظمي العلاقات الأخوية بين لبنان والعراق

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق السيد مصطفى الكاظمي، وتم عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان والعراق وسبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان التطورات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا “أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار المنطقة”.

واستقبل بري سفيرة لبنان المعينة في جنيف كارولين زيادة في زيارة بروتوكولية، فالسفيرة المعينة لدى منظمة اليونيسكو هند درويش.