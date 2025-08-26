بري بحث مع الوفد الأميركي آخر التطورات في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوفد الاميركي الموسع الذي ضم السيناتور جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، السفير الاميركي في تركيا الموفد الرئاسي الى لبنان وسوريا السفير توماس براك، نائب المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.

وتم في خلال اللقاء البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.

وقبل لقاء بري زار الوفد الأمريكي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتركز البحث على ملف سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الأراضي.

وأكد باراك، عقب لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أن خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة “تعكس رغبة واضحة في أن يكون لبنان بلداً مزدهراً ومستقراً”.

وأوضح باراك أن الرئيس السوري أحمد الشرع “لا يرى مصلحة في أي علاقة عدائية مع لبنان، بل يتطلع إلى تعاون تاريخي يعيد ترميم العلاقات بين البلدين”، مشيراً إلى أن دمشق “أبدت استعداداً للتعاون في ملف الحدود بين لبنان وسوريا”.

وكشف الموفد الأميركي أن الحكومة اللبنانية ستقدم خلال الأيام المقبلة اقتراحها بشأن آلية نزع سلاح حزب الله، على أن تقابلها إسرائيل باقتراح يتعلق بالانسحاب من النقاط الخمس الحدودية المتنازع عليها.