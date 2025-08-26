الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري بحث مع الوفد الأميركي آخر التطورات في لبنان والمنطقة

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2025 2:17 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الوفد الاميركي

رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الوفد الاميركي

A A A
طباعة المقال

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوفد الاميركي الموسع الذي ضم السيناتور جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، السفير الاميركي في تركيا الموفد الرئاسي الى لبنان وسوريا السفير توماس براك، نائب المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.

وتم في خلال اللقاء البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.

وقبل لقاء بري زار الوفد الأمريكي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتركز البحث على ملف سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الأراضي.

وأكد باراك، عقب لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أن خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة “تعكس رغبة واضحة في أن يكون لبنان بلداً مزدهراً ومستقراً”.

وأوضح باراك أن الرئيس السوري أحمد الشرع “لا يرى مصلحة في أي علاقة عدائية مع لبنان، بل يتطلع إلى تعاون تاريخي يعيد ترميم العلاقات بين البلدين”، مشيراً إلى أن دمشق “أبدت استعداداً للتعاون في ملف الحدود بين لبنان وسوريا”.

وكشف الموفد الأميركي أن الحكومة اللبنانية ستقدم خلال الأيام المقبلة اقتراحها بشأن آلية نزع سلاح حزب الله، على أن تقابلها إسرائيل باقتراح يتعلق بالانسحاب من النقاط الخمس الحدودية المتنازع عليها.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية المضبوطة
    الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية!
    "بشبش" و "عمر الأسود" بعد القاء القبض عليهما
    بتهمة سرقة معدّات صناعية من محلّة الحريشة.. "بشبش" و"عمر الأسود" في قبضة الأمن!
    مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
    واشنطن تعلن موافقتها على التمديد لليونيفيل لعام واحد

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
    السويداء.. البلعوس ينتقد "الحرس الوطني" وحركة رجال الكرامة ترفض الانضمام