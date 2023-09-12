بري بعد لقائه لودريان: الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي.

وبعد اللقاء أكد الرئيس نبيه بري أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان.

وعرض برّي لشؤون إنمائية ومطلبية عائدة للمجالس البلدية في لبنان بشكل عام وإتحاد بلديات الضاحية بشكل خاص وذلك خلال إستقباله رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد بحضور مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل بسام طليس ومسؤول الشؤون البلدية في اقليم بيروت في الحركة محمد جابر.