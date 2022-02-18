بري تحفظ على تقرير اللجنة السياسية لمؤتمر الاتحاد البرلماني في القاهرة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري “تحفظ لبنان على تقرير اللجنة السياسية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة في دورته الثانية والثلاثين، بعنوان “التضامن العربي”، وقال في مداخلة في أعقاب تلاوة التقرير: “اعتقد إننا نلتقي في هذا المؤتمر تحت عنوان “التضامن العربي” اين التضامن في هذا التقرير؟ أين السوق العربية المشتركة؟ هذه السوق أنشأها العرب قبل السوق الاوروبية المشتركة. أين اوروبا اليوم وأين العرب الان؟”.

وسأل الرئيس بري: أين التضامن في موضوع مواجهة الارهاب؟ وفي هذا العنوان أو هذا التحدي المطلوب ان يكون هناك تضامن عربي لمواجهة الارهاب. وأقترح أن يكون هناك تنسيق عربي في هذا المجال، تكون القاهرة مقرا لتنسيق هذا التعاون”.

ودعا بري الى “ضرورة تبني مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الدعوة لبدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية من دوله الكويت”.

وطالب بري الجامعة العربية بـ”ضرورة عودة سوريا الى الجامعة من دون تردد”، مناشدا “الفلسطينيين وجوب أن يبادروا الى إنجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية برعاية مصرية”.

وختم الرئيس بري:” وأخيرا لا آخراً، وقف التقاتل في اليمن وانطلاق الحوار بين كل مكوناته”.

وكان الإتحاد البرلمان العربي، قد اختمم أعماله في جلسة تخللها تلاوة لتقرير اللجنة السياسية للقرارات وتضمن جملة من التوصيات من بينها توصية قاربت الموضوع اللبناني وجاء فيها:” يعلن الاتحاد البرلماني العربي التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا من أجل إستعادة عافيته وإستقراره وإعادة الحياة الطبيعية لمؤسساته بغية صون سيادته ووحدة اراضيه”.