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بري: تطبيق القوانين هو المدخل للاصلاح

8 - ديسمبر - 2021
نبيه بري

نبيه بري

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب، مشددا على أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح.

كلام بري جاء خلال استقباله وفد صندوق النقد الدولي الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس أرفانيتيس ، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ريغو إرنستو راميرز ، ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا ، ونجلاء نخلة من مكتب لبنان في الصندوق ، ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي.

وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح .

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