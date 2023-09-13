بري خرج "مرتاحًا" من اجتماعه مع لودريان: "مبادرتي لم تنتهِ"

كشفت أوساط عين التينة لـ”النهار” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري خرج “مرتاحًا” من اجتماعه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي ردد أنه يتبنى ما تضمنته دعوة رئيس المجلس لطاولة الحوار بكل ما تحمل وهي تتناول فقط موضوع انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن لودريان سيعمل على دعم مبادرة بري والعمل مع رؤساء الكتل التي سيلتقيها على التجاوب معها. وقالت إن بري سأله إذا كان موقفه هذا يعبر عن المجموعة الخماسية فجاءه الرد إيجابًا وأنها تحظى بغطاء الدول الأعضاء.

وأوضحت أوساط بري لـ”النهار” أنه “لم يدخل في تفاصيل محاولات لودريان وكيفية إقناعه الجهات التي رفضت الحوار ودفعها إلى المشاركة، وأنّه في ختام جولته سينقل حصيلتها إلى بري، على أن يستكمل البرلمان مهمة الحوار لسبعة أيام ويتوجه بعدها بري إلى تحديد موعد الجلسة الانتخابية التي تحمل الرقم 13 إذا سارت الأمور بحسب ما اتفق عليه مع الموفد الفرنسي”.

وردًا على سؤال، قال بري لـ”النهار” إن مبادرته “لم تنته وأن لا بديل من الحوار الذي يصب في مصلحة الجميع. وسيكون لبنان كله هو الرابح إذا نجحنا في إتمام استحقاق الرئاسة الأولى”.